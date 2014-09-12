中国下周一将与美国签署大豆购买协议 具体金额不详

路透芝加哥9月11日 - 美国大豆出口协会(Soybean Export Council)周四表示，中国一贸易代表团在对美国大豆行业进行为期一周的考察后，将于下周一与美国出口商签署大豆购买协议。

大豆出口协会发言人Lisa Pine对路透表示，“协议将于下周一签署，但直到签字的时候，我才会知道具体金额。”

交易商称，每年都有这样的例行购买活动，它们反映出中国对全球范围内油籽及谷物的巨大需求。

中国是全球最大的大豆购买国，2013/14年作物季，中国购买了2,800万吨美国大豆，占美国大豆总销量的60%。

碰巧的是，在与中国代表团考察之行的同时，美国农业部周四公布，当日销售了81万吨大豆，主要都销往中国；这是2013年9月18日以来美国农业部公布的最高单日大豆销量；而就在两天前，中国的另一贸易代表团在美国大豆全球交易所(Soy Global Trade Exchange)签署了购买28亿美元美国大豆的协议。

交易商称，美国农业部周四公布销售数据对芝加哥期货交易所(CBOT)大豆市场没有影响，由于预期美国大豆收成将创下纪录高位，CBOT大豆市场仍处于压力之下。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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