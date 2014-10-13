版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 10:39 BJT

中国大豆： 本周暂停临储大豆竞价交易，因新作大豆集中上市--CNGOIC

路透北京10月13日 - 中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周一表示，由于新作大豆集中上市，本周起临时存储大豆竞价交易暂停。

该信息中心称，今年5月13日以来，中国共进行临储大豆竞价交易21次，累计成交大豆248万吨。(完) (翻译 张荻； 审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐