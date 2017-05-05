中国下调大豆进口增值税或为压榨业者提供生机--消息人士

路透新加坡5月5日 - 据两名贸易知情人士本周透露，中国即将实施的下调大豆进口增值税，有可能会给大豆压榨企业提供一线生机；大豆压榨业目前亏损情况为八个月来最严重。

消息人士称，中国计划从7月1日起，将大豆等一系列进口产品的增值税从13%下调至11%。中国财政部在4月28日的一份通知证实了增值税下调，5月3日发布于网站。

根据美国农业部估计，中国2016/17年大豆进口量料将达到创纪录的8,800万吨，较去年的8,323万吨增长近6%。中国大豆进口量超过全球成交量的60%。

国务院上月稍早已透露增值税下调举措，这是简化税率结构、促进经济增长的持续性改革的一部分。

“主要目标似乎是降低成本并促进消费，”一位知情人士表示，该知情人士为资深油籽交易员，直接了解相关情况。“这也将有助于提升压榨利润。”

大豆加工商利润率维持在负值的时间为两年多来最长。本周，山东省压榨厂每加工一吨进口大豆，就亏损211元人民币。

增值税率下调可能促使一些买家令船货在7月1日后抵达，但这不大可能对整体大豆贸易流动产生很大影响。

“6月底以前，我们可能看到进口略微下降，因买家将试图要求船舶在抵达之前放慢航行或等待，”第二位消息人士说。这位消息人士任职于一家国际性贸易公司，该公司在中国经营着压榨厂。

因未被授权对媒体发言，两位消息人士均拒绝署名。

他们表示，5月和6月中国大豆进口料介于800-900万吨/月，因国内对豆粕需求强劲以及巴西大豆收割后快速运出船货。

“巴西港口船舶的装货速度很快，因此船只抵达的时间会早于预期。买家将无法让它们推迟太长时间，”上述资深油籽交易员表示。

中国海关总署公布，中国3月进口633万吨大豆，创同期最高水准，较上年同期上升3.8%，比2月的554万吨提高14.3%。

图表1：中国将下调进口大豆增值税，压榨利润率料改善--消息 tmsnrt.rs/2p3AG1A

图表2：巴西大豆船货运往中国 tmsnrt.rs/2pGeEjY (完)