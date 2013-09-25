现货紧张令粕类逆势走强 菜粕311合约多空争夺激烈

路透北京9月25日 - 中国农产品期货周三大多小幅收低，但豆粕和菜粕逆势走强，受现货供应紧张推动。其中菜粕311合约在创出新高后大幅震荡，多空双方的争夺趋于白热化。

继昨日强势涨停后，郑商所菜粕311合约早盘一度大涨逾4%，触及2,968元的合约新高，但随后在空方的猛烈打压下回吐大部分涨幅，最终收报2,883元，涨幅为1.44%。主力401合约的表现较逊色，收涨0.87%至2,427元。

一个月多来，在国内菜粕供应持续紧张的背景下，往日交投冷清的11月合约罕见地受到了大量资金关注，在距离交割月仅一个多月之际，311合约的持仓仍一度超30万手，多空对垒资金接近8亿元，期价更是在不到两个月时间内猛涨约20%。

“现在整体市场供应非常紧张，国内菜籽收购进入尾声，10月之前沿海菜籽到港量也少，原料不足也使得油厂开机率不断下降。”天下粮仓网菜粕分析师李想表示。

部分市场人士并提及，有传言称交易所或调高菜粕保证金，亦是今日期价冲高后减仓回落的一个影响因素。但至目前为止，郑商所尚未宣布保证金调整措施。

现货报价显示，截至9月24日，国内主要市场菜粕现货仍高居每吨3,200元之上，较大涨后的11月期约仍大幅升水，广东等南方地区的缺货状况尤为严重。现货的强势表现，给了多头近期连续拉涨的理由。

尽管今年国内油菜籽收成良好，但在养殖业需求旺盛及收储因素的影响下，市场对于菜粕的需求持续高涨。另一方面，由于季节性原因，加拿大等油菜籽主产国的进口又无法及时填补缺口，造成了目前的供应紧张。

但李想表示，10月底至11月初将有大量进口菜籽陆续到港，沿海大厂基本上都会船货抵达，加之新棉粕和豆粕的逐步上市，届时供应紧张的态势料将缓解。

“价格一旦下跌也会来的非常迅速，现货3,000元左右应能跌到，不过鉴于目前期价贴水较多，对期市的冲击会相对小些，”她并称。

除了供应前景好转外，随着国内大部分地区气温的逐渐下降，来自水产养殖的需求将迅速降温，也从基本面方面制约了菜粕需求。

不过，也有业内人士指出，部分做多311合约的资金亦在押注进口船期无法赶上11月的交割，以及交割细则方面对于交货的限制。

“(菜粕)311这个合约资金博弈非常厉害，对现货和交割规定了解不多的投资者还是尽量观望。”上海一家期货私募的交易员吴先生表示。

为缓解国内油籽供应紧张的局面，中国内蒙古满洲里市政府网站称，国家质检总局已同意满洲里进口油菜籽落地加工项目，满洲里口岸2013年度可进口俄罗斯油菜籽20万吨。此前，中国只允许从加拿大、澳大利亚和蒙古进口菜籽。

知名油籽刊物《油世界》日前称，随着北半球收割加速推进，加之南美有望增产，始于10月1日的2013/14年度全球油籽压榨量料创纪录高位，预计十大油籽压榨量约4.0108亿吨，高于2012/13年度的3.8707亿吨。

(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

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