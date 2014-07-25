中国商品：豆粕出口劲增后将下滑，因内需增加

中国的分析师称，今年第三季大豆的压榨利润率预计会小幅上升， 因公共假日增多以及近来大豆价格下跌。

“中国豆粕最便宜的时候，大量货物出口到东南亚，现在阿根廷的豆粕更具有竞争力，”新加坡的另一位交易员表示。