中国商品：豆粕出口劲增后将下滑，因内需增加

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
大豆加工利润率已经开始回升，一些大豆加工厂每吨大豆加工获利达10美元，今年早些时候为每吨亏损80美元。
中国的分析师称，今年第三季大豆的压榨利润率预计会小幅上升， 因公共假日增多以及近来大豆价格下跌。
“中国豆粕最便宜的时候，大量货物出口到东南亚，现在阿根廷的豆粕更具有竞争力，”新加坡的另一位交易员表示。
交易员预计，由于价格具有竞争力，未来两个月巴西和阿根廷供应的豆粕将占据亚洲市场，之后美国豆粕将上市。亚洲每年进口约1,800万吨豆粕，约占全球贸易量的30%。
他们还说，由于物流方面的优势，中国将继续向日本供应豆粕。
“由于物流方面的原因，中国将继续向日本出口豆粕，因为日本喜欢小批量购买，比如每次2,000吨，”第二位交易员表示。
“日本的海岸线很长，有许多小港口。”(完)
(编译 戴素萍/田建华/李春喜; 审校 张荻)
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