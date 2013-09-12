豆粕和菜粕期货领涨农产品

路透北京9月11日 - 中国期市周四出现明显分化，以豆粕和菜粕为首的农产品领涨，因下游需求旺盛，且即将于今晚公布的美国农业报告预期利好，而工业品期货普遍弱势震荡。

分析师称，美国农业部9月作物产量和供需报告将在周四1600 GMT公布，市场普遍忧虑乾燥天气将降低美国大豆收成，一定程度提振大豆和豆粕期价。

至于工业品期货，在叙利亚问题缓解后，市场整体缺乏题材炒作，虽然中国经济数据回升提振需求，短期利好工业品期货，不排除出现小幅反弹的可能，但工业品价格仍未脱离长期弱势格局。

大商所大豆期货主力1401合约微涨至4,590元人民币/吨；豆粕主力合约1401收涨0.67%至3,628元。郑商所菜粕主力1401合约收盘涨0.54%至2,401元。而上海期交所所有品种均以收跌告终，其中橡胶主力合约收跌1.84%至20,240元，领跌工业品期市，沪铜主力1312合约则下跌1.21%。

新湖期货研究所副所长时岩指出，今年美豆在播种时遭遇降雨太多，拖延了播种时间，亦令天气炒作推后，8月份又遭遇干旱，令市场忧虑大豆产量。加上中国国内豆粕等现货需求较好，均提振农产品价格。

“目前仍是天气市，美国大豆产量存在变数，...目前的价格也是对今晚的美国农业部报告的提前反应。”时岩指出。

受美国农作物产区天气炒作不断升温、国际市场价格持续走高影响，8月期间国内豆粕现货价格持续攀升，累计上涨400-520元/吨，涨幅普遍在10-12%之间。进入9月份之后，豆粕价格普遍止涨，呈现窄幅震荡走势，目前价格较8月底小幅回升20-60元/吨。

国家粮油信息中心的报告亦指出，国内豆粕价格仍将维持强势。美国产区天气因素对豆类产品价格的支持作用将逐渐消失，但近两个月大豆进口量下降，且工厂未执行合同数量较大，国内工厂提价意愿依然较强；另外，饲料消费将逐渐进入旺季，而杂粕货源稀少且价格偏高，也将对豆粕价格形成支撑，预计后期仍将维持高位运行态势。

时岩亦强调，豆粕和大豆期价短期仍是易涨难跌，因除了豆粕之外的其他杂粕到了季节性供应紧张的时间段，而养猪利润最近比较好，再加上美国大豆供应预期下降的刺激，农产品价格很难下跌。

他解释称，往年的天气市一般在8月份就已经结束，但今年比较特别，美国大豆播种期遭遇降雨，现在又逢干旱，且9月可能还面临早霜的危险，所以天气市的炒作应该还没有结束。

“最近农产品机会比较多，题材多，天气也不可控，市场的波动率就比较大，吸引很多投资者的关注。”时岩强调。

国家粮油信息中心报告预计2013年中国大豆产量1,250万吨，低于上月预估的1,280万吨，较去年的1,305 万吨下降55万吨和4.21%。两大主产区大豆单产全部下降，且面积减少导致大豆总产量下降。

此外，最新的中金报告指出，黄金三季度以来反弹的态势符合预期。向前看，黄金在三季度的反弹可能已经进入尾声，金价将在四季度回落，维持年底目标价1,250 美元/盎司。

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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