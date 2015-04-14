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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 10:38 BJT

中国农业：大豆进口料大增，但国内豆粕需求疲弱--中纺油脂总经理

路透北京4月13日 - 中纺油脂有限公司总经理郭峰周一表示，中国5月、6月和7月的大豆月度进口量料增至650万吨至750万吨之间，至少较3月增加45%。

但郭峰在北京举行的一个行业会议上表示，至少在未来三个月国内豆粕需求可能维持疲弱。

由于价格优惠以及压榨利润将上升的预期，全球主要大豆买家--中国增加采购巴西和阿根廷大豆。

周一出炉的海关数据显示，中国3月进口449万吨大豆。

郭峰表示，未来几个月豆粕需求低迷是由于猪场消费减少。生猪养殖业是豆粕的主要消费者。

郭峰称，受需求疲弱影响，到7月底，中国大豆库存可能增加多达350万吨。

养殖业复苏缓慢可能影响中国第四季大豆需求，而届时正值全球第二大出口国美国出售新作。(完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)

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