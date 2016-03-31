标普将中国评级展望从稳定下调至负面 维持“AA-”评级

路透上海/香港3月31日 - 信贷评级机构标准普尔周四将中国评级展望从稳定下调至负面，但维持中国“AA-”的评级，称中国经济再平衡的推进可能慢于之前的预期。

标普在声明中指出，“我们调整对中国的评级展望，反映我们预期中国政府信用度面临的经济和金融风险正逐步上升。这是基于我们相信未来五年内中国在经济再平衡方面会取得小幅进展，并且信贷增长会放缓。”

标普称，“负面展望反映我们认为中国政府信用度面临的经济和金融风险逐步上升，这可能导致今年或明年评级下调。”

Sun Global Investments的投资长Sanjiv Shah表示，“但应该注意的是中国的评级仍高居AA-，即便最终被下调，仍可能是A+评级，这还是要比所有新兴市场国家和许多中等收入和发达国家好很多。”

标普表示，“我们预计未来三年内中国经济的年增长率将维持在至少6%。然而我们预期政府和企业的财务杠杆会恶化，投资占国内生产总值(GDP)的比率可能还会远高于我们认为可持续的30%－35%的水平，这在我们目前主权评级的国家中最高。”

标普指出，上述预期趋势可能削弱中国经济应对冲击的弹性，限制政府的政策选项，并且增加趋势增长率更大幅度下滑的可能性。

评级机构穆迪在3月初也下调了中国的评级展望。

标普下调评级展望的消息不太可能受到中国官员的欢迎，许多中国官员曾公开批评穆迪下调评级展望是没有根据的。

第一上海证券策略员叶尚志称，投资者需要时间来研究标普下调展望背后的逻辑，理解其将带来的影响。

标普下调中国评级展望消息公布后，人民币在离岸市场CNH=一度小幅下滑，但之后回稳。

**标普还下调了香港评级展望**

另外，标普还将香港的评级展望从稳定下调至负面，但确认了香港的“AAA”评级。

香港署理财政司司长陈家强欢迎标普肯定香港信用状况与经济基础，但不认同其下调香港评级展望的评估，因为在全球经济前景不明朗的情况下，中国内地仍是维持全球经济增长和稳定的重要动力。

陈家强在声明指出，“尽管标普更改本港的评级展望，但继续肯定本港稳健的信用状况和良好的经济基础，包括雄厚的财政储备、审慎的财政政策、庞大的对外资产净值和高于平均水平的经济增长前景。”

陈家强相信，内地经济结构改变，香港可从中受惠。他指出，经济发展模式由投资变为消费拉动，会带动服务业需求上升，为香港这类以服务业为主的经济体创造商机。(完)