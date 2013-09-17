中国称将在适当时机为他国选拔培训航天员

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月16日 - 新华社援引中国载人航天工程办公室主任王兆耀的话周一报导称，中国载人航天将在适当时机为他国选拔培训航天员，并与中国航天员一起联合执行任务。
据报导，王兆耀表示，中国将与他国尤其是发展中国家分享载人航天技术成果。
他称，“关于合作渠道，我认为可以是双边的，也可以是多边的。关于合作模式，我认为在和平共赢的基础上，可以灵活多样、共同探讨。”
王兆耀在北京召开的载人航天技术国际研讨会上表示，合作将在适当时机进行。新华社报导没有提供更多细节。
中国今年6月再次成功完成载人航天飞行任务，不过仍远远落后于美国和俄罗斯这两个航空大国。
王兆耀表示，中国在发展载人航天过程中，与联合国外空司、欧洲航天局以及俄罗斯、法国、德国等国家的航天机构建立了良好的合作关系，与美国也开启了对话交流。
他说道，“未来中国空间站研制建设过程中，中国将始终坚持和平利用、平等互利、共同发展的原则。”
中国计划今年年底实现首枚探测器登月。（完）
编译：程芳 发稿：王燕焜
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
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