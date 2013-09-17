中国称将在适当时机为他国选拔培训航天员

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月16日 - 新华社援引中国载人航天工程办公室主任王兆耀的话周一报导称，中国载人航天将在适当时机为他国选拔培训航天员，并与中国航天员一起联合执行任务。

据报导，王兆耀表示，中国将与他国尤其是发展中国家分享载人航天技术成果。

他称，“关于合作渠道，我认为可以是双边的，也可以是多边的。关于合作模式，我认为在和平共赢的基础上，可以灵活多样、共同探讨。”

王兆耀在北京召开的载人航天技术国际研讨会上表示，合作将在适当时机进行。新华社报导没有提供更多细节。

中国今年6月再次成功完成载人航天飞行任务，不过仍远远落后于美国和俄罗斯这两个航空大国。

王兆耀表示，中国在发展载人航天过程中，与联合国外空司、欧洲航天局以及俄罗斯、法国、德国等国家的航天机构建立了良好的合作关系，与美国也开启了对话交流。

他说道，“未来中国空间站研制建设过程中，中国将始终坚持和平利用、平等互利、共同发展的原则。”

中国计划今年年底实现首枚探测器登月。（完）