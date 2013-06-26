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时事要闻 | 2013年 6月 26日 星期三 08:46 BJT

中国神舟十号飞船成功着陆

路透上海6月26日 - 新华报道称，中国神舟十号载人飞船在太空飞行15天后，于周三上午成功着陆。

神舟十号搭载三名航天员于6月11日发射升空。（完）

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