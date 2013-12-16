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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 14:46 BJT

中国嫦娥五号2017年前后择机发射

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月16日 - 中国国家国防科技工业局新闻发言人吴志坚周一称，从目前了解的情况看，嫦娥五号的研制进展顺利，预计在2017年前后完成研制并择机发射，主要目标是实现无人自动采样返回。

中国“嫦娥三号”月球探测器搭载着“玉兔”号月球车周六在月球成功着陆。

中国领导人将发展太空项目列为首要任务，国家主席习近平希望中国建设成为航天强国。

吴志坚称，从目前了解的情况看，嫦娥五号的研制进展顺利，预计在2017年前后完成研制并择机发射。

“嫦娥三号任务成功后，探月工程将转入三期，主要目标是实现无人自动采样返回，”吴志坚在新闻发布会上说道。

当被问及中国是否计划送宇航员上月球时，吴志坚表示，中国尚未宣布除了采集样本以外的其他探月计划。他还指出，中国政府始终坚持为了和平目的探索和利用外层空间。

“我国探月工程是一项和平利用太空的科技工程，也是一个开放的工程，”吴志坚称。他还称，在工程实施过程中，中国与俄罗斯、欧洲空间局等一些国家和国际组织开展了合作。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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