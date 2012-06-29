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时事要闻 | 2012年 6月 29日 星期五 10:34 BJT

神九返回舱周五上午安全着陆

路透北京6月29日电---中国三名航天员乘神九返回舱周五在内蒙古安全着陆，顺利完成中国首名女航天员进入太空、以及神九天宫首次人工对接任务。

中国称此次为期近两周的飞行任务是中国航天领域的重大技术突破，对神九发射和太空对接均进行了电视实况转播。

中国在太空领域仍明显落後于美国和俄罗斯，但神九是中国2003年以来飞船第四次载人飞行，而美国载人太空飞行计划则因预算和策略调整等因素受限。

美国在2017年前不会再发射火箭将航天员送入太空，俄罗斯也称载人航天计划不再是首要任务。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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