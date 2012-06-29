神九返回舱周五上午安全着陆

中国称此次为期近两周的飞行任务是中国航天领域的重大技术突破，对神九发射和太空对接均进行了电视实况转播。

中国在太空领域仍明显落後于美国和俄罗斯，但神九是中国2003年以来飞船第四次载人飞行，而美国载人太空飞行计划则因预算和策略调整等因素受限。