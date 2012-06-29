神九返回舱周五上午安全着陆

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透北京6月29日电---中国三名航天员乘神九返回舱周五在内蒙古安全着陆，顺利完成中国首名女航天员进入太空、以及神九天宫首次人工对接任务。
中国称此次为期近两周的飞行任务是中国航天领域的重大技术突破，对神九发射和太空对接均进行了电视实况转播。
中国在太空领域仍明显落後于美国和俄罗斯，但神九是中国2003年以来飞船第四次载人飞行，而美国载人太空飞行计划则因预算和策略调整等因素受限。
美国在2017年前不会再发射火箭将航天员送入太空，俄罗斯也称载人航天计划不再是首要任务。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。