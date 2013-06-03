中国将于6月中旬择机发射神舟十号载人飞船

欧洲议会成员将告诉英国民众 启动退欧进程后仍可喊停
路透布鲁塞尔3月28日 - 欧洲议会成员希望告诉英国人，在英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三稍晚启动为期两年的退欧进程之后，英国人还可以改变主意，留在欧盟。
路透北京6月3日 - 新华社周一报道称，中国将于6月中旬择机发射神舟十号飞船，3名航天员将再次访问天宫一号。
报道指出，神舟十号飞船、长征二F遥十火箭组合体已从酒泉卫星发射中心载人航天发射场技术区垂直转运至发射区。
据悉，神舟十号飞船发射成功后，将与2011年发射升空的天宫一号目标飞行器进行交会对接。天宫一号目标飞行器已于5月下旬降轨至对接轨道。
去年6月，中国航天员首次完成了神舟飞船与天宫一号目标飞行器的手控交会对接。
这将是中国自2003年以来第五次开展载人航天任务。2003年神舟五号载人飞船成功将航天员杨利伟送入太空。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透布鲁塞尔3月28日 - 欧洲议会成员希望告诉英国人，在英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三稍晚启动为期两年的退欧进程之后，英国人还可以改变主意，留在欧盟。
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备委员会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。
路透爱丁堡/伦敦3月28日 - 苏格兰议会周二通过投票表决，支持寻求在2018年或2019年举行新的独立公投。但英国政府立即拒绝了该提案。