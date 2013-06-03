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时事要闻 | 2013年 6月 3日 星期一 15:15 BJT

中国将于6月中旬择机发射神舟十号载人飞船

路透北京6月3日 - 新华社周一报道称，中国将于6月中旬择机发射神舟十号飞船，3名航天员将再次访问天宫一号。

报道指出，神舟十号飞船、长征二F遥十火箭组合体已从酒泉卫星发射中心载人航天发射场技术区垂直转运至发射区。

据悉，神舟十号飞船发射成功后，将与2011年发射升空的天宫一号目标飞行器进行交会对接。天宫一号目标飞行器已于5月下旬降轨至对接轨道。

去年6月，中国航天员首次完成了神舟飞船与天宫一号目标飞行器的手控交会对接。

这将是中国自2003年以来第五次开展载人航天任务。2003年神舟五号载人飞船成功将航天员杨利伟送入太空。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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