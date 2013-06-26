神舟十号航天员安全返回 “圆满”完成任务

路透北京6月26日 - 周三神舟十号飞船成功降落于内蒙古，三名中国航天员平安返回地球。

神舟十号发射是中国第五次载人太空飞行，完成了与天宫一号的最后一次对接任务。交会对接对中国在2020年前打造太空站至关重要。

中国中央电视台播放了返回舱返回地球的画面，返回舱在北京时间早上8点后在内蒙古草原上降落。

去年6月，中国首次成功完成与天宫一号的人工手控交会对接，这是获得管理太空站所需技术和后勤技能的里程碑。

三名航天员分别为聂海胜、张晓光和王亚平，王亚平为女性航天员。

返回舱着陆后约90分钟，航天员在工作人员的帮助下出舱，向电视镜头微笑并挥手。

“我现在的感觉真的很好。太空是我们的梦，祖国永远是我的家，”聂海胜接受央视采访时说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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