中国“玉兔号”还能工作 但性能下降

路透北京5月28日 - 新华社报导称，中国“玉兔号”月球车还能工作，但受技术问题和极寒影响，其性能已下降。

“玉兔号”去年12月在月球着陆，今年1月出现机构控制异常。

探月工程副总指挥李本正说，月球车现在还能工作，一些数据可以先传给着陆器，再往地面回传。

但李本正表示，月球车的轮子动不了，只能在原地探测，原本月夜期间折起来为“玉兔”保温的太阳翼也收不起来了。

他透露，每经过一次月夜，“玉兔”就挨一次冻，性能就下降一次。它的设计寿命是3个月，已经在超期服役。（完）

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