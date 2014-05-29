中国“玉兔号”还能工作 但性能下降

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透北京5月28日 - 新华社报导称，中国“玉兔号”月球车还能工作，但受技术问题和极寒影响，其性能已下降。
“玉兔号”去年12月在月球着陆，今年1月出现机构控制异常。
探月工程副总指挥李本正说，月球车现在还能工作，一些数据可以先传给着陆器，再往地面回传。
但李本正表示，月球车的轮子动不了，只能在原地探测，原本月夜期间折起来为“玉兔”保温的太阳翼也收不起来了。
他透露，每经过一次月夜，“玉兔”就挨一次冻，性能就下降一次。它的设计寿命是3个月，已经在超期服役。（完）
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