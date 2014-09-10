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时事要闻 | 2014年 9月 10日 星期三 18:35 BJT

中国将于2022年前后完成空间站在轨建造

路透北京9月10日 - 中国官方媒体周三报导称，中国将于2022年前后完成空间站在轨建造。

中国载人航天工程办公室副主任、中国进入太空的第一人杨利伟称，“天宫二号”空间实验室将于2016年发射。

新华社援引杨利伟的说法称，2018年前后将发射试验核心仓，最终于2022年前后完成中国空间站在轨建造。（完）路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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