路透北京3月17日 - 中国日报周二报道称，中国探月工程将向社会资本开放，期冀加速科技突破。

中国日报援引国家国防科技工业局的声明报道称，嫦娥四号将作为开发平台、验证平台、应用平台，向社会征集科学研究、空间应用和探索试验项目，并提供技术验证、产品搭载、数据应用和科学研究条件。

国家国防科技工业局的声明还指出，“这种新的探索对于打破航天工业壁垒、加速航天技术创新、有效降低工程成本、提高投资效益等具有积极作用和深远影响。”

中国日报援引一位匿名消息人士称，中国应效仿美国。美国向社会资本开放航天工程，并取得了“显著”成效。

该消息人士表示，美国很早之前就向社会资本开放航天工程，美国国家航空航天局已允许私人企业执行近地载人航天任务。相比之下，中国的国有企业仍然牢牢掌控着航天工业。

该消息人士还表示，这些私人企业将投入资本进行创新，他们的参与将减少政府的财政投入，而且将有更多公众参与国家的空间探索计划。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。