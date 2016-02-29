（修正）中国计划今年第三季发射天宫二号

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
（修正已补上第二段漏字。）
路透北京2月28日-新华社周日报导称，中国计划今年第三季度择机发射天宫二号空间实验室。
报导称，中国计划明年上半年发射天舟一号货运飞船，与天宫二号对接。中国还计划今年第四季度发射神舟十一号飞船，搭乘2名航天员，与天宫二号对接。
新华社引述中国载人航天工程新闻发言人的话称，中国空间站研制工作进展顺利，将于2020年前后完成中国空间站建造任务。
发言人还表示，2011年发射的天宫一号目标飞行器已在轨运行四年半，目前运行状态良好。（完）
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。