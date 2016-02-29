（修正）中国计划今年第三季发射天宫二号

三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯

路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。