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时事要闻 | 2016年 4月 21日 星期四 15:06 BJT

中国将于2018年前后发射“天和一号”空间站核心舱

路透北京4月21日 - 新华周四援引中国航天科技集团五院新闻发言人王中阳称，中国首个空间站的核心舱--“天和一号”将于2018年前后升空。

王中阳称，此后将发射两个空间实验室与核心舱对接，空间站建设料于2022年完成。

王中阳称，预计到2024年，随着国际空间站的退役，中国将成为唯一在太空拥有空间站的国家。

王中阳称，今年将发射“天宫二号”空间实验室和“神舟十一号”载人飞船。“神舟十一号”将搭载两名宇航员，并与“天宫二号”对接。

王中阳称，到明年，“天舟一号”货运飞船将升空与“天宫二号”对接，验证空间站推进剂在轨补加技术。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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