中国“玉兔号”还能工作，但性能下降

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月28日 - 新华社报导称，中国“玉兔号”月球车还能工作，但受技术问题和极寒影响，其性能已下降。
“玉兔号”去年12月在月球着陆，今年1月出现机构控制异常。
探月工程副总指挥李本正说，月球车现在还能工作，一些数据可以先传给着陆器，再往地面回传。
但李本正表示，月球车的轮子动不了，只能在原地探测，原本月夜期间折起来为“玉兔”保温的太阳翼也收不起来了。
他透露，每经过一次月夜，“玉兔”就挨一次冻，性能就下降一次。它的设计寿命是三个月，已经在超期服役。（完）
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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