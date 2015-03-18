标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月17日 - 中国日报周二报道称，中国探月工程将向社会资本开放，期冀加速科技突破。
中国日报援引国家国防科技工业局的声明报道称，嫦娥四号将作为开发平台、验证平台、应用平台，向社会征集科学研究、空间应用和探索试验项目，并提供技术验证、产品搭载、数据应用和科学研究条件。
国家国防科技工业局的声明还指出，“这种新的探索对于打破航天工业壁垒、加速航天技术创新、有效降低工程成本、提高投资效益等具有积极作用和深远影响。”
中国日报援引一位匿名消息人士称，中国应效仿美国。美国向社会资本开放航天工程，并取得了“显着”成效。
该消息人士表示，美国很早之前就向社会资本开放航天工程，美国国家航空航天局已允许私人企业执行近地载人航天任务。相比之下，中国的国有企业仍然牢牢掌控着航天工业。
该消息人士还表示，这些私人企业将投入资本进行创新，他们的参与将减少政府的财政投入，而且将有更多公众参与国家的空间探索计划。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(