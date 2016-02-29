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亚洲 | 2016年 2月 29日 星期一 09:22 BJT

中国计划今年第三季发射天宫二号

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月29日 - 新华社周日报道称，中国计划今年第三季度择机发射天宫二号空间实验室。

报道称，计划明年上半年发射天舟一号货运飞船，与天宫二号对接。中国还计划今年第四季度发射神舟十一号飞船，搭乘2名航天员，与天宫二号对接。

新华社引述中国载人航天工程新闻发言人的话称，中国空间站研制工作进展顺利，将于2020年前后完成中国空间站建造任务。

发言人还表示，2011年发射的天宫一号目标飞行器已在轨运行四年半，目前运行状态良好。（完）

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