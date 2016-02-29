中国计划今年第三季发射天宫二号

报道称，计划明年上半年发射天舟一号货运飞船，与天宫二号对接。中国还计划今年第四季度发射神舟十一号飞船，搭乘2名航天员，与天宫二号对接。

发言人还表示，2011年发射的天宫一号目标飞行器已在轨运行四年半，目前运行状态良好。（完）