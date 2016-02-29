中国计划今年第三季发射天宫二号

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
国际镍业研究组织(INSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月29日 - 新华社周日报道称，中国计划今年第三季度择机发射天宫二号空间实验室。
报道称，计划明年上半年发射天舟一号货运飞船，与天宫二号对接。中国还计划今年第四季度发射神舟十一号飞船，搭乘2名航天员，与天宫二号对接。
新华社引述中国载人航天工程新闻发言人的话称，中国空间站研制工作进展顺利，将于2020年前后完成中国空间站建造任务。
发言人还表示，2011年发射的天宫一号目标飞行器已在轨运行四年半，目前运行状态良好。（完）
国际镍业研究组织(INSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选