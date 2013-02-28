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时事要闻 | 2013年 2月 28日 星期四 17:46 BJT

今夏中国将实施下一次载人航天飞行

路透北京2月28日 - 新华社周四报道，神舟十号飞船将于今年6月至8月在酒泉卫星发射中心择机发射，三名航天员驾乘飞船与在轨运行的天宫一号目标飞行器进行载人交会对接。

去年6月，中国航天员实现首次载人交会对接。

与美国和俄罗斯相比，中国在航天技术方面仍有很大差距。天宫一号是试验性目标飞行器，并非空间站。

今年夏季的飞行任务将是中国第五次载人太空飞行。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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