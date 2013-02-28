今夏中国将实施下一次载人航天飞行

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透北京2月28日 - 新华社周四报道，神舟十号飞船将于今年6月至8月在酒泉卫星发射中心择机发射，三名航天员驾乘飞船与在轨运行的天宫一号目标飞行器进行载人交会对接。
去年6月，中国航天员实现首次载人交会对接。
与美国和俄罗斯相比，中国在航天技术方面仍有很大差距。天宫一号是试验性目标飞行器，并非空间站。
今年夏季的飞行任务将是中国第五次载人太空飞行。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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