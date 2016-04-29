中国希望力争用15到20年时间实现载人月球探测目标

路透北京4月29日 - 中国载人航天工程副总指挥张育林称，中国希望力争用15到20年时间，实现载人月球探测目标。

中国2003年成为继前苏联和美国之后第三个成功进行载人航天的国家。2013年底，中国的嫦娥三号月球探测器搭载玉兔月球车在月球“软着陆”，是自1976年以来首次在月球表面的软着陆。

中国亦计划在2018年进行全球首例探测器月球背面软着陆。

张育林称，中国必须“提升能力，力争用15到20年的时间，实现载人月球探测的目标，为开拓利用地月空间迈出坚实的一步”。

中国日报称，这是中国首次确认载人月球探测计划。

中国日报援引专家称，中国首先需研发一个足够强大的火箭，以运载最少100公吨的有效负荷进入近地轨道。该计划亦需更多先进技术，包括新的太空服。

中国本月称，将于2018年前后发射“天和一号”空间站核心舱。

新华社称，中国亦可能在2020年发射火星探测器，该探测器有望在2021年到达火星。（完）