中国希望力争用15到20年时间实现载人月球探测目标

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透北京4月29日 - 中国载人航天工程副总指挥张育林称，中国希望力争用15到20年时间，实现载人月球探测目标。
中国2003年成为继前苏联和美国之后第三个成功进行载人航天的国家。2013年底，中国的嫦娥三号月球探测器搭载玉兔月球车在月球“软着陆”，是自1976年以来首次在月球表面的软着陆。
中国亦计划在2018年进行全球首例探测器月球背面软着陆。
张育林称，中国必须“提升能力，力争用15到20年的时间，实现载人月球探测的目标，为开拓利用地月空间迈出坚实的一步”。
中国日报称，这是中国首次确认载人月球探测计划。
中国日报援引专家称，中国首先需研发一个足够强大的火箭，以运载最少100公吨的有效负荷进入近地轨道。该计划亦需更多先进技术，包括新的太空服。
中国本月称，将于2018年前后发射“天和一号”空间站核心舱。
新华社称，中国亦可能在2020年发射火星探测器，该探测器有望在2021年到达火星。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
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