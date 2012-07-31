中国明年将择机发射“嫦娥三号”

路透北京7月30日电---中新社周一报导，中国将於2013年下半年择机发射“嫦娥三号”，对月球表面进行探测，进一步推进雄心勃勃的太空计划。

2007年，中国发射了“嫦娥一号”，获取了月球表面影像，并分析了月球表面有关物质元素的分布特点。

“嫦娥一号”任务是中国探月工程三步走中的第一步，而“嫦娥三号”任务则是第二步。中国计划2017年左右获得月球表面物质的样品。

中国科学家曾提到2020年以後载人登月的可能性。

神舟九号飞船上个月返回地球，将中国首名女航天员载入太空，并完成了航天员手控交会对接试验。这对2020年建立空间站的目标至关重要。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。