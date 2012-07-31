中国明年将择机发射“嫦娥三号”

中国外长和美国国务卿就双边关系和其它话题交换意见--新华
路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透北京7月30日电---中新社周一报导，中国将於2013年下半年择机发射“嫦娥三号”，对月球表面进行探测，进一步推进雄心勃勃的太空计划。
2007年，中国发射了“嫦娥一号”，获取了月球表面影像，并分析了月球表面有关物质元素的分布特点。
“嫦娥一号”任务是中国探月工程三步走中的第一步，而“嫦娥三号”任务则是第二步。中国计划2017年左右获得月球表面物质的样品。
中国科学家曾提到2020年以後载人登月的可能性。
神舟九号飞船上个月返回地球，将中国首名女航天员载入太空，并完成了航天员手控交会对接试验。这对2020年建立空间站的目标至关重要。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。