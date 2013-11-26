中国首辆月球车“玉兔号”12月上旬择机发射

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透北京11月26日 -中国国家国防科技工业局新闻发言人吴志坚周二称，如果气象等条件允许，“嫦娥三号”巡视器将在12月上旬择机发射。这是中国首辆月球车，是中国太空计划的一大重要里程碑。
吴志坚称，中国已经获得了全月图。
2007年，中国发射了首个月球探测器“嫦娥一号”，获得了月球表面影像图和大量原始科学数据。
经向公众征名后，“嫦娥三号”定名为“玉兔号”。
吴志坚称，“嫦娥三号”任务需要攻克的关键技术多、技术难度大、实施风险高。
“肩负‘落月’使命的嫦娥三号将用探月梦、航天梦助力中国梦，”他说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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