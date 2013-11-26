版本:
中国
时事要闻 | 2013年 11月 26日 星期二 17:10 BJT

中国首辆月球车“玉兔号”12月上旬择机发射

路透北京11月26日 -中国国家国防科技工业局新闻发言人吴志坚周二称，如果气象等条件允许，“嫦娥三号”巡视器将在12月上旬择机发射。这是中国首辆月球车，是中国太空计划的一大重要里程碑。

吴志坚称，中国已经获得了全月图。

2007年，中国发射了首个月球探测器“嫦娥一号”，获得了月球表面影像图和大量原始科学数据。

经向公众征名后，“嫦娥三号”定名为“玉兔号”。

吴志坚称，“嫦娥三号”任务需要攻克的关键技术多、技术难度大、实施风险高。

“肩负‘落月’使命的嫦娥三号将用探月梦、航天梦助力中国梦，”他说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐