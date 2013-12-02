嫦娥三号携“玉兔”踏上登月之旅

路透北京12月2日 - 中国周一凌晨将肩负首次登月任务的探测器嫦娥三号送入轨道，为中国太空计划的一大重要里程碑。

周一凌晨1点30分，搭载嫦娥三号的长征三号乙改进型火箭在西昌卫星发射中心准时升空。嫦娥三号由着陆器和“玉兔”号月球车组成。

中国国家主席习近平曾表示希望中国成为太空强国，这次登月任务还激发了民众对中国科技实力日益增强的自豪感。中国中央电视台对嫦娥三号发射升空进行了直播。

嫦娥三号预计将于12月中旬在月球软着陆。之后，月球车将驶离着陆器，在月面进行科学勘测，着陆器则在着陆地点进行原地探测。

如果这次登月任务成功，中国将成为继美国、前苏联之后第三个登月的国家。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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