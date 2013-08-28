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时事要闻 | 2013年 8月 28日 星期三 19:13 BJT

中国年底将择机发射嫦娥三号探测器

路透北京8月28日 - 新华社周三报道称，中国嫦娥三号探测器将于今年年底择机发射。

2007年，中国发射首枚探月卫星嫦娥一号，是中国探月工程三步走中的第一步。

新华社援引国家国防科技工业局的报道称，探月工程重大专项领导小组周三（28日）召开嫦娥三号任务进场动员会，审议批准了嫦娥三号任务由研制建设阶段转入发射实施阶段。

报道称，嫦娥三号任务是中国航天器首次地外天体软着陆。

报道还称，嫦娥三号承担“落月”任务，将实现月面软着陆，开展就位探测和月面巡视勘察。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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