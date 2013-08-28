中国年底将择机发射嫦娥三号探测器

阿萨德盟友称美国袭击叙利亚空军基地的行为越过“红线”

路透安曼4月9日 - 由俄罗斯、伊朗军队以及支持叙利亚总统阿萨德武装部队组成的联合指挥中心周日称，美国周五打击叙利亚一处空军基地跨越了“红线”，若有任何新的攻击行为，它将予以回应，并增加对盟友的支持。