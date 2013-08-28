中国年底将择机发射嫦娥三号探测器

美国务卿表示袭击叙利亚也是在敲打朝鲜等其他国家
路透华盛顿4月9日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)周日表示，美军因叙利亚被指使用化学武器而对后者发动的袭击，也是在警告包括朝鲜(北韩)等其他国家，如果他们构成危险，美国就“有可能做出回应”。
路透北京8月28日 - 新华社周三报道称，中国嫦娥三号探测器将于今年年底择机发射。
2007年，中国发射首枚探月卫星嫦娥一号，是中国探月工程三步走中的第一步。
新华社援引国家国防科技工业局的报道称，探月工程重大专项领导小组周三（28日）召开嫦娥三号任务进场动员会，审议批准了嫦娥三号任务由研制建设阶段转入发射实施阶段。
报道称，嫦娥三号任务是中国航天器首次地外天体软着陆。
报道还称，嫦娥三号承担“落月”任务，将实现月面软着陆，开展就位探测和月面巡视勘察。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透安曼4月9日 - 由俄罗斯、伊朗军队以及支持叙利亚总统阿萨德武装部队组成的联合指挥中心周日称，美国周五打击叙利亚一处空军基地跨越了“红线”，若有任何新的攻击行为，它将予以回应，并增加对盟友的支持。