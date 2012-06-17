中国发射神九飞船 将尝试太空对接

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透中国酒泉6月16日电（记者 Maxim Duncan）---中国周六将首位女航天员和另外两名男航天员送入太空，尝试与轨道太空舱对接。这是中国雄心勃勃的太空计划的关键一环。
周六傍晚，一枚长征火箭从中国西北戈壁的酒泉卫星发射中心发射升空，火箭托举着神舟九号飞船和3名航天员，其中包括33岁的女航天员刘洋。
这是中国自2003年首次实现航天员在轨飞行以来的第四次载人空间任务；与此同时，美国因预算问题和发展重点改变收缩了载人发射活动。
中国中央电视台对发射进行了直播。电视画面显示，在即将发射前，三名航天员在机舱内挥手致意，他们背後悬挂的是象征吉祥的红色条幅。
接下来几天，航天员将尝试与去年9月发射升空的天宫一号对接，这是他们本次为期13天太空之旅的重要使命之一，也是中国在2020年前後建立空间站计划的重要一步。
对中国来说，成功的载人对接任务不仅将是其不断增长的太空能力的最新展示，同时还将与其日益扩张的军事和外交影响力相匹配。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透首尔2月28日 - 韩国特别检察官办公室周二称，将以行贿、挪用公款等罪名起诉三星集团领导人李在镕及其他四名三星高管。周二是特别检察官办公室对总统朴槿惠亲信干政丑闻进行调查的最后一天。
路透首尔2月28日 - 据日本共同社报导，朝鲜一位外交官周二抵达北京进行会谈，这是去年6月以来朝鲜对中国首次如此高级别的访问。此前中国根据联合国制裁规定，暂停从朝鲜进口煤炭。