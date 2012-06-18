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路透中文国际短讯 | 2012年 6月 18日 星期一 08:57 BJT

中国神九飞船成功发射

周六傍晚，长征火箭搭载中国神舟九号飞船，从地处中国西北的酒泉卫星发射中心发射升空，“神九”将于周一与天宫一号交会对接。男航天员景海鹏、刘旺和女航天员刘洋组成“神九”飞行乘组，刘洋成为首名进入太空的中国女航天员。

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