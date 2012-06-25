中国实现手控对接 向空间站建设迈出关键一步

路透上海6月24日电---中国在成功完成神州飞船和天宫目标飞行器手控交会对接後，重申将於2020年前建成空间站的目标。

在手控对接试验任务完成後，中国载人航天工程发言人武平在新闻办发布会上表示，掌握交会对接技术是实现中国载人航天工程第二阶段目标的决定性步骤；这也为进一步建设空间站打下了坚实的基础。

神州九号飞船搭载三名航天员自动撤离至距天宫一号400米处，随後在航天员手控模式下再次对接。中国中央电视台对整个过程作了实况转播。

新华网报导称，这意味着中国完全掌握了空间交会对接技术，中国完全有能力向在轨航天器输送人员和物资，这是在2020年建成空间站的基本技术。

武平表示，载人航天工程下一步将是利用神州十号飞船进行进一步手控对接试验，但她表示下次发射的时间尚未确定。

神州九号飞船在从酒泉卫星发射中心发射升空後，於6月18日与天宫一号目标飞行器进行了首次自动对接。

中国载人航天工程总设计师周建平表示，自动对接和手控对接都是必不可少的，他们互为备份。

北京航天飞控中心科学家谢剑锋周六对新华社表示，与自动对接相比，手控对接在轨道控制方面更具挑战性。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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