中国神舟十号飞船发射升空

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
北京6月11日(记者 Ben Blanchard) - 中国载人飞船“神舟十号”周二载着三名航天员升空，开始其15天的在轨飞行，并将与中国实验性空间站“天宫一号”对接。
电视直播画面显示，北京时间周二17点38分，“神舟十号”从中国西北部的戈壁滩发射升空。
“神舟十号”进入轨道后，将与“天宫一号”对接，届时两位男航天员及一位女航天员将会进行多种实验。
他们还会给地面的学生上一堂课。
中国国家主席习近平亲自到场观看了周二的发射过程，并在航天员出发前为他们壮行，表示他“很高兴”来到现场。
据官方媒体表示，习近平告诉航天员们，“你们使我们全体中国人都感到骄傲，你们这个任务是光荣而又神圣的。”（完）
编译：王燕焜 发稿：王洋
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透华盛顿4月3日 - 美国民主党人周一获得了足够的支持来阻挠参议院就特朗普提名的最高法院大法官Neil Gorsuch进行提名确认投票，但共和党人威胁称将改变参议院规则，以确保Gorsuch获得这一终身职位。
路透伦敦4月4日 - 英国国会退欧特别委员会周二表示，首相特雷莎·梅必须给出一份经济评估说明在没有达成协议的情况下就退出欧盟所带来的影响，以证明“没达成协议好过糟糕的协议”。