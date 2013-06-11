中国神舟十号飞船发射升空

(本文由路透中文网编译提供)

北京6月11日(记者 Ben Blanchard) - 中国载人飞船“神舟十号”周二载着三名航天员升空，开始其15天的在轨飞行，并将与中国实验性空间站“天宫一号”对接。

电视直播画面显示，北京时间周二17点38分，“神舟十号”从中国西北部的戈壁滩发射升空。

“神舟十号”进入轨道后，将与“天宫一号”对接，届时两位男航天员及一位女航天员将会进行多种实验。

他们还会给地面的学生上一堂课。

中国国家主席习近平亲自到场观看了周二的发射过程，并在航天员出发前为他们壮行，表示他“很高兴”来到现场。

据官方媒体表示，习近平告诉航天员们，“你们使我们全体中国人都感到骄傲，你们这个任务是光荣而又神圣的。”（完）