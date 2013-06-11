中国神舟十号飞船发射升空

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
(本文由路透中文网编译提供)
北京6月11日(记者 Ben Blanchard) - 中国载人飞船“神舟十号”周二载着三名航天员升空，开始其15天的在轨飞行，并将与中国实验性空间站“天宫一号”对接。
电视直播画面显示，北京时间周二17点38分，“神舟十号”从中国西北部的戈壁滩发射升空。
“神舟十号”进入轨道后，将与“天宫一号”对接，届时两位男航天员及一位女航天员将会进行多种实验。
他们还会给地面的学生上一堂课。
中国国家主席习近平亲自到场观看了周二的发射过程，并在航天员出发前为他们壮行，表示他“很高兴”来到现场。
据官方媒体表示，习近平告诉航天员们，“你们使我们全体中国人都感到骄傲，你们这个任务是光荣而又神圣的。”（完）
编译：王燕焜 发稿：王洋
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