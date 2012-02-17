中国将於6月至8月择机发射“神九”

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透北京2月17日电---新华社周五报导称，中国“神舟九号”飞船将於今年6月至8月择机发射，与去年发射的“天宫一号”实现载人交会对接。
这将是自2003年杨利伟绕地球飞行14圈後，中国第四次载人航天任务。
新华社称，三名宇航员将与“天宫一号”实施载人交会对接任务。“天宫一号”於去年9月29日发射升空，为中国建太空实验室做试验性准备。
“神舟八号”与“天宫一号”已成功实现交会对接。
新华社援引中国载人航天工程新闻发言人的话称，新任务将再次全面验证中国交会对接技术。
报导称：“航天员将进入‘天宫一号’工作和生活，开展相关空间科学实验。”
中国计划在2020年前後建成一个完善的空间站。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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