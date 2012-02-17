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时事要闻 | 2012年 2月 17日 星期五 16:46 BJT

中国将於6月至8月择机发射“神九”

路透北京2月17日电---新华社周五报导称，中国“神舟九号”飞船将於今年6月至8月择机发射，与去年发射的“天宫一号”实现载人交会对接。

这将是自2003年杨利伟绕地球飞行14圈後，中国第四次载人航天任务。

新华社称，三名宇航员将与“天宫一号”实施载人交会对接任务。“天宫一号”於去年9月29日发射升空，为中国建太空实验室做试验性准备。

“神舟八号”与“天宫一号”已成功实现交会对接。

新华社援引中国载人航天工程新闻发言人的话称，新任务将再次全面验证中国交会对接技术。

报导称：“航天员将进入‘天宫一号’工作和生活，开展相关空间科学实验。”

中国计划在2020年前後建成一个完善的空间站。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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