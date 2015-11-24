中国春秋航空申请开通上海浦东至平壤客运航线

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路透北京/首尔11月24日（记者 方燕/James Pearson） - 中国春秋航空 计划明年开通上海浦东与朝鲜首都平壤间的往返客运航线。如果获批，春秋航空将会成为第三家运营飞往朝鲜定期航班的航空公司。

春秋航空发言人称，公司希望于2016年2月初开通上海浦东-平壤往返客运航线，每周各四班航班。春秋航空的这一申请有待朝鲜相关当局及中国民用航空局的批准。

中国是朝鲜最大的贸易伙伴国和外交盟国。朝鲜国有航空公司--高丽航空有往返于平壤与北京的定期航班，有时有飞往上海、吉隆坡和符拉迪沃斯托克的季节性航班。中国国航 有飞往平壤的航班，夏季时为三班，其它时间为两班。

春秋航空一名拒绝透露姓名的发言人表示，高丽航空之前开通了一些前往朝鲜的包机航班，目标是休闲旅客，这方面的需求似乎相当强。

该发言人表示，他无法就朝鲜政府是否对航班旅客国籍或原住地设定限制置评。(完)