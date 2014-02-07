中国春节长假零售和餐饮实现销售6107亿元 同比增13.3%

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透上海2月7日 -中国农历春节长假刚结束，商务部就公布最新统计数据，在正月初一至初七（1月31日至2月6日）长假期间，全国零售和餐饮企业实现销售额约6,107亿元人民币，比去年春节黄金周增长13.3%。
商务部指出，春节期间，各地吃穿用商品热销，经济实惠型商品尤其受青睐，电子信息产品、金银珠宝等消费升级商品销售也呈现较快增长态势。价格实惠、包装简单的年货商品销售旺盛，高档礼品销售明显下滑。
利用腾讯(0700.HK)旗下微信、QQ等即时通信工具拜年成为今年春节的新宠，除夕夜微信发送量是去年同期的两倍，高峰时段平均每分钟有1,000万条信息发出。
春节期间，各地生活必需品市场价格总体稳定。粮食价格保持平稳，食用油价格稳中略降，肉类价格小幅上涨，其中猪肉价格较节前一周上涨0.5%，牛肉价格上涨0.2%。禽蛋价格基本平稳，蔬菜价格则有所上涨，18种蔬菜平均价格较节前一周上涨4.3%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。