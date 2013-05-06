春季广交会出口成交额同比依然下滑

路透上海5月6日 - 据中国证券报周一报导，周日闭幕的第113届广交会的境外采购商与会人数及出口成交额虽然环比均呈恢复性增长，但同比依然出现下滑，显示外需尚未根本好转。

广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任刘建军表示，虽然从一季度海关统计数据看，中国外贸运行情况好于去年同期，但外需不足状况尚未根本改善，劳动力、土地等要素成本上升，融资难、融资贵、人民币升值等诸多困难仍然存在，贸易摩擦有加剧之势，外贸发展面临的压力没有根本缓解。

中国海关数据显示，3月出口同比增长10%，进口增长14.1%，贸易逆差8.8亿美元。3月进口超预期增长，逾一年来首现单月逆差，显示国内需求正在恢复；出口增速虽有回落，但仍延续今年以来的双位数增长。

广交会官方数据显示，本届采购商与会人数呈恢复性增长，境外采购商与会20.28万人，比第112届同期增长7.06%，但比第111届同期减少3.83%。其中，欧盟客商环比、同比分别下滑8.26%、8.48%；美国客商环比微增0.9%，同比下降5.7%；金砖四国客商环比、同比均现增长。

在出口成交方面，本届广交会累计出口成交355.4亿美元，环比增长8.8%，同比下降1.4%，表明外需尚未根本好转。其中，对欧盟、美国、日本成交环比分别增长6.3%、9.9%和38%，同比分别下降4.9%、0.5%和12.6%；对金砖国家（印度、巴西、俄罗斯、南非）成交环比增长6.0%，同比增长5.2%。

订单方面，中短单占比居高不下，长单占比依然偏低。成交订单中，3个月以内的短单占48.6%，3-6个月的中单占35.1%，这反映出受金融危机影响，采购商下单依然谨慎，国内企业担心原材料价格、汇率波动，不敢接长单。

中国广交会即中国进出口商品交易交易会,每年春秋两季在广州举办,是中国目前历史最长、规模最大的综合性国际贸易盛会。(完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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