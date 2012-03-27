“向钱葱”引发中国物价反弹隐忧

* 葱价上涨主因供应紧张,而非货币因素

* 业界担心引发其他农产品价格上涨

* 保障农产品供应成为控物价利器

* 农产品涨价动力犹在,政府控物价反弹需闯关

作者 李文科

路透北京3月27日电---继前两年用"蒜你狠"、"豆你玩"戏称大蒜、绿豆暴涨之势後,今年年初中国市场又再现"向钱葱".葱价在年後短短一个月内涨逾六成,不禁让人担忧农产品疯炒会否重蹈覆辙,并诱发物价反弹.

粮食足则天下安,中国的农产品和粮食供应不仅攸关拥有十几亿人口的中国粮食安全,对於正在跷跷板上的2012年中国经济亦是如此,曾屡屡绑架"CPI"(居民消费价格指数)的农产品价格若不安,中国稳增长控通胀的政策目标亦将打折扣.

"葱是农产品中的小品种,在整个食品价格中掀不起大浪...就怕有这个预期去炒作其他农产品,引发物价上涨."交通银行首席经济学家连平称.

他认为,今年"向钱葱"和往年的"豆你玩"、"蒜你狠"属於游资炒作性质不同,基本上是供求因素引发的,货币因素并不明显.最近的葱价上涨难以形成很大范围的物价涨价,但值得关注的是,其与最近国内成品油上调结合起来引发市场对其他农产品的炒作.

他解释称,成品油价上调势必会提升流通领域成本,而在蔬菜等农产品产业链中,流通领域正是"拿到好处最多的一环".

实际上,今年大葱价格上涨亦非个案,人民网稍早报导指出,进入3月份以来,以蔬菜为代表的食品价格"涨声四起",春节後蔬菜整体价格并没有如往年般下降,反而有一些品种大涨.

"从前几年的经验看,大葱、绿豆、大蒜、生姜等虽然对CPI的直接影响有限,但价格突然走高有可能是物价反弹的信号."报导称.

不过连平认为,随着今年货币因素明显减弱,且猪肉价格亦处於回落周期中,其他主要农产品受季节因素涨价难以持久,因此今年农产品价格对CPI的拉动或不会太明显.

自从2009年以来,中国CPI与农业指数呈高度正相关,猪肉、菜价等农产品价格已经成为通胀预期的情绪指标.

商务部数据显示,截至3月18日,商务部公布的中国寿光蔬菜价格指数比年初上涨了63%,其中大葱的价格领涨蔬菜价格,北京新发地的大葱批发价格由年初的1.15元人民币/公斤,上涨至2月下旬的5.40元/公斤的高位,近期虽有所回落,但仍高於4元/公斤.

而中国去年"物价调控目标没有完成"提高了政府对今年物价走势的警惕性.中国国务院总理温家宝的政府工作报告判断今年"物价水平仍处高位",在部署工作时两次提到防止价格反弹,并将稳定物价单列为年度第二条大项工作,仅次于稳增长.

中国去年全年CPI同比上涨5.4%,高於年初设定的4%目标.中国今年虽调降中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,但CPI总水平涨幅仍是4%左右.而今年1月CPI同比升幅大幅反弹至4.5%,但2月涨幅已回落至3.2%,为2010年6月来最低,整体通胀呈回落趋势.

中国发改委本月宣布上调成品油价格6-7%.是次调价令中国成品油价格再创历史新高,且涨幅超出预期,为2009年6月以来最大.

**保障供应**

食品在中国CPI中的权重约为30%,其对於物价的影响力不言而喻.今年货币因素大大减弱,供求关系或主导农产品价格走向,保障供应成为稳定农产品价格的最大利器.

在政府工作报告中,"增加生产、保障供给"被排在稳定物价措施的首位.但是中国人多地少,依靠增加面积来提高单产早已捉襟见肘,目前的关键是保证粮食生产不要大起大落.

但中国农业仍是"靠天吃饭",是经济链条中最薄弱环节,且要在"八连增"的基础上稳定农业生产委实一年更比一年难,中国要力避农业闪失仍难言"人定胜天".

"最近几年农产品价格轮换上涨,还有农产品流通环节不畅,物流成本过高,农民对供需信息掌握不全等因素,投机资金炒作,放大了上述因素影响."华宝信托宏观分析师聂文指出.

他并称,3月份以来,主要是蔬菜价格涨幅较大,而肉禽及制品的价格回落明显,由於肉禽及制品占CPI比重,比蔬菜多一倍多,因而3月份食品CPI会基本持平.而今年虽然经济软着陆,但CPI仍然会保持在3.5-4%左右.

中国农业银行总行战略规划部付兵涛认为,从2009年起,中国蔬菜价格波动呈现新的趋势,即农产品价格上涨首先表现为蔬菜价格上涨,且蔬菜价格涨幅在食品类中是最大的,因此在大宗商品价格上涨的前提下,中国的通膨压力还是比较大.

中国国家发展和改革委员会主任张平此前称,今年中国将牢牢把握扩大内需这一战略基点,继续把稳定物价总水平放在重要的位置,处理好稳增长、抑通胀、调结构三者关系.而国内部分农产品的供求关系还处於紧平衡的状态,成本推动价格上涨的压力将长期存在.(here)

此前,中国农业部部长韩长赋在两会期间亦强调,今年的粮食生产形势不能掉以轻心,将面临着"两高"、"两不确定"的客观形势,即基数高和成本高,气候条件和农产品市场价格的不确定因素.

**控通胀仍需闯关**

"向钱葱"可能仅仅是一波"葱击波",但亦从另一个侧面折射了中国今年的控制通胀反弹或面临更多变数,毕竟最近几年,猪肉价格等农产品价格上涨数次扣动了通胀扳机.

"不好好控制(农产品价格上涨)就会引发一窝蜂,需要政府对物价的'行政管制的手段',就是对物价要进行控制,多检查,谁调价就要看其调价的理由."连平称.

他并强调,即便是发达国家,也对涉及老百姓吃饭等基本生活品进行管制,不能随便涨价,"涨价是需要理由的."

但中国农产品涨价的动力犹在.付兵涛就强调,近几年蔬菜价格剧烈波动的原因是土地、劳动力和生产资料成本上升,分散的小农生产方式以及流通环节的层层加码等,引发供需脱节.

所有上述因素并不能在短时期内消除,连平称,这些因素导致部分农产品产生大幅度波动的周期,比如猪肉价格明年或许又将成为拉动CPI走高的关键因素之一.因猪肉价格目前处於回落周期,但今年底将进入上升周期.

从中长期看,中国的通胀压力亦不小.聂文强调,中国进入中低收入高度增长阶段,国际货币发行国大量释放流动性,加之中国不断推出的资源品价格改革等,使得中国中长期通胀压力始终会较大."因而未来5-10年,(中国)通胀都将保持3-5%较高水平."

中国最大的农牧业集团--新希望集团董事长刘永好此前在两会期间亦称,在新的农村格局下,中国必须得继续改革.三农(农业、农村和农民)问题解决起来比较难,三农群体和小微型企业是中国特别需要支持的群体,其中最重要的是信贷和金融支持.

而国务院总理温家宝此前亦称,中国几十年来的建设、发展,农业是基础,农民作出了很大贡献.现在中国应该有力量、有财力帮助农民生活得更好.

"在推进工业化、城镇化的同时,不能忘了农业现代化,这是整个现代化的基础.在重视城市建设、工业发展的同时,不要忘了农村,不要忘了农民."温家宝此前在河南漯河考察时称.(完)

--审校 林高丽

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