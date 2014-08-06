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时事要闻 | 2014年 8月 6日 星期三 15:07 BJT

哈尔滨一高校学生向境外出卖情报被批捕--新华

路透北京8月6日 - 新华社对外部周三在其“中国独家报导”微博上称，哈尔滨一大学航天专业硕士研究生常某某为境外人员搜集情报及内部资料50余次，接受“经费”20余万元人民币，已于周二被黑龙江省人民检察院农垦区分院批准逮捕。

“该案反映出境外情报机构的‘黑手’已伸向高校学生，”中国独家报导的微博称。

中国外交部周二表示，两名加拿大人涉嫌窃取中国军事目标、国防科研重要项目等情报资料，中国国家安全部门正对其进行审查。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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