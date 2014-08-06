哈尔滨一高校学生向境外出卖情报被批捕--新华

路透北京8月6日 - 新华社对外部周三在其“中国独家报导”微博上称，哈尔滨一大学航天专业硕士研究生常某某为境外人员搜集情报及内部资料50余次，接受“经费”20余万元人民币，已于周二被黑龙江省人民检察院农垦区分院批准逮捕。