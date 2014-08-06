哈尔滨一高校学生向境外出卖情报被批捕--新华

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京8月6日 - 新华社对外部周三在其“中国独家报导”微博上称，哈尔滨一大学航天专业硕士研究生常某某为境外人员搜集情报及内部资料50余次，接受“经费”20余万元人民币，已于周二被黑龙江省人民检察院农垦区分院批准逮捕。
“该案反映出境外情报机构的‘黑手’已伸向高校学生，”中国独家报导的微博称。
中国外交部周二表示，两名加拿大人涉嫌窃取中国军事目标、国防科研重要项目等情报资料，中国国家安全部门正对其进行审查。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。