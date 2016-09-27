中国天齐锂业将以约2.1亿美元收购智利SQM略高于2%的股权

路透圣地亚哥9月26日 - 中国天齐锂业(002466.SZ)周一称，已同意收购全球锂业巨头智利化工矿业公司(SQM，Sociedad Quimica Y Minera)SQMa.SNSQM_pb.SN(SQM.N)略高于2%的股权。

天齐锂业和SQM是两家全球最大的锂生产商。锂是可充电电池的关键成分之一。近月来，受电动汽车有望繁荣的憧憬带动，各方对该矿物的兴趣变得浓厚。

不过，SQM的业务在南美的“锂三角”，天齐锂业生产电池并在中国和加拿大拥有资源资产。

根据天齐锂业提交给深圳证券交易所的公告，天齐锂业将以每股38美元收购550万股SQM的B类股，交易总金额约为2.1亿美元，并保留收购更多股权的权利。

SQM在圣地亚哥上市的B类股和在纳斯达克上市的股票周一跳涨近4%至26美元左右。

天齐表示，该公司将从美国投资者SailingStone买进股权，交易完成后对SQM持股总计达2.1%。

在进行这笔交易之际，SQM控股股东Julio Ponce正试图通过一家控股公司出售约23%股权。天齐先前已表示，已经出手收购这部份股权。

另外还有其他业者据信也对Ponce的持股提出了收购要求，包括中国宁波杉杉股份(600884.SS)。

Ponce总计持有SQM的29.97%股权。自2006年起他与日本Kowa合组控股集团，而Kowa的持股为2.1%。

天齐买进与Kowa持股相仿的股权，意味着若该公司买下了Ponce手中所有持股，则可以在无需与Kowa达成协议的情形下取得SQM控制权。

加拿大的Potash Corp (POT.TO)也持有SQM的32%股权，但目前该公司正与Agrium Inc (AGU.TO)洽商260亿美元的合并事宜。目前尚不清楚该公司是否涉入SQM的收购协商。

SQM并未立即回应置评请求。(完)