（修正）广场舞成中国大妈们最爱 逾一亿人参与

（修正内文第一段措辞。）

路透北京5月1日 （记者 Sabrina Mao） - 中国特色的广场舞正成为中国很多中老年人的最大爱好，全中国有上亿人走到公园和广场扭臀挥臂，一起跳舞。但可不是所有人都喜欢广场舞。

一年到头，每天晚上五棵松万事达中心外的一个大广场上都会聚集众多老太太，跟着领舞一起跳舞。领舞带着她们完成各种舞蹈动作，以帮助她们保持健康，在寒冷的冬天里则帮助保暖。

“来跳舞有几种好处，”71岁、跳了五年广场舞的严芙芝（音）说道。“一个是减肥，第二个是锻炼身体，第三是消灭自身的坏毛病……”

“在家老坐着看电视，对心脏不好，血压高。反正一跳舞，一听音乐，一说一笑，一切毛病都解决问题了。”

但小型音响里放着的当下流行歌曲或者几十年前的老歌，却令许多居民头疼不已，他们抱怨广场舞音乐太吵，晚上难以入睡。但老太太们没其他地儿可去。

“感觉肯定有（反对的），有些人不喜欢跳舞，他就觉得舞蹈对他来说是一种干扰，”78岁的张濂蒙（音）说道。

“只要是国家安排好了，在适当的场合，国家应该提倡这个东西。”

55岁的领舞范铁敏（音）称，他的广场舞团体是北京最大的，每天晚上有500人左右参加；看天气情况，有时候超过1,000人。新华社称，全国跳广场舞的有一亿多人。

“她们现在因为家里也没什么负担了，基本上孩子也大了，”他说道。“……这段年龄也是‘三高’，所以需要健身，需要锻炼。”

中国人民大学教授、老年学研究所所长杜鹏称，中国在照顾老年人方面取得了很大进步，养老金和保险制度都有了改善。

“但是排在第三位的是老年人的精神文化，精神慰藉就成为一个问题，”他说道。“像广场舞也属于这一种。当基本的生活保障了之后，特别是身体健康的情况下，人们最需要的是这样一种生活的充实。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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