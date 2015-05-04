广场舞成中国大妈们最爱 逾一亿人参与

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月1日 （记者 Sabrina Mao） - 中国特色的广场舞正成为中国老年人的最大爱好，全中国有上亿老年人走到公园和广场扭臀挥臂。但可不是所有人都喜欢广场舞。

一年到头，每天晚上五棵松的万事达中心外的一个大广场上都会聚集众多老太太，跟着领舞一起跳舞。领舞带着她们完成各种舞蹈动作，以帮助她们保持健康，在寒冷的冬天里则帮助保暖。

“来跳舞有几种好处，”71岁、跳了五年广场舞的严芙芝（音）说道。“一个是减肥，第二个是锻炼身体，第三是消灭自身的坏毛病……”

“在家老坐着看电视，对心脏不好，血压高。反正一跳舞，一听音乐，一说一笑，一切毛病都解决问题了。”

但小型音响里放着的当下流行歌曲或者几十年前的老歌，却令许多居民头疼不已，他们抱怨广场舞音乐太吵，晚上难以入睡。但老太太们没其他地儿可去。

“感觉肯定有（反对的），有些人不喜欢跳舞，他就觉得舞蹈对他来说是一种干扰，”78岁的张濂蒙（音）说道。

“只要是国家安排好了，在适当的场合，国家应该提倡这个东西。”

55岁的领舞范铁敏（音）称，他的广场舞团体是北京最大的，每天晚上有500人左右参加；看天气情况，有时候超过1,000人。新华社称，全国跳广场舞的有一亿多人。

“她们现在因为家里也没什么负担了，基本上孩子也大了，”他说道。“……这段年龄也是‘三高’，所以需要健身，需要锻炼。”

中国人民大学教授、老年学研究所所长杜鹏称，中国在照顾老年人方面取得了很大进步，养老金和保险制度都有了改善。

“但是排在第三位的是老年人的精神文化，精神慰藉就成为一个问题，”他说道。“像广场舞也属于这一种。当基本的生活保障了之后，特别是身体健康的情况下，人们最需要的是这样一种生活的充实。”(完)