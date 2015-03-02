斯里兰卡称对中国贷款表示关切 将派财长商讨

路透北京2月28日 （记者 白宾） - 斯里兰卡外长萨马拉维拉周六称，该国对约50亿美元的中国贷款表示关切，将派财长前来中国商讨此事。

萨马拉维拉结束为期两天的访华之行时称，该国国内对约50亿美元中国贷款的筹措方式表示关切。

萨马拉维拉在新闻发布会上说：“在最近一次总统竞选前期，斯里兰卡民众对贷款利率提出了许多疑问，有的还对贷款筹措的方式提出质疑。”

“因此，作为一个致力于透明的政府，我们想探讨所有这些问题。”

萨马拉维拉称，斯里兰卡总统西里塞纳3月26-28日对中国进行国事访问后，该国财长将访问中国。

中国在斯里兰卡南部修建了海港和机场，有人担心中国寻求提升在该国的影响力。而斯里兰卡素来与印度关系深厚。

在斯里兰卡前总统拉贾帕克萨任内允许中国潜艇停靠该国港口后，印度深感担忧。

当被问及近期是否会有中国潜艇访问斯里兰卡时，萨马拉维拉给出了否定的回答。

新总统西里塞纳决定对中国在斯里兰卡的一些投资项目进行重新审查，包括15亿美元的科伦坡“港口城”项目，这令中方感到不安。

萨马拉维拉称，对一些项目进行重新审查，对包括中国在内的外国投资者是好事。

他说：“我们想创造遵守规则的投资环境，因为我们认为前任政府批准的一些投资项目不完全符合择优原则。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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