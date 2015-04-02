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路透中文国际短讯 | 2015年 4月 2日 星期四 15:23 BJT

中国承诺向斯里兰卡提供逾10亿美元新资金

斯里兰卡政府发言人报告斯里兰卡总统西里塞纳上周访华成果时称，中国承诺向斯里兰卡提供逾10亿美元新资金，且在科伦坡郊区修建一条公路的中国企业已同意将该项目的成本大幅削减。今年早些时候，斯里兰卡政府叫停中资科伦坡港口城项目。路透

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