（修正）中国官员称中斯双方愿推进科伦坡港口城项目

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位

路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。