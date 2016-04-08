（修正）中国官员称中斯双方愿推进科伦坡港口城项目

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
（补上内文第二段漏字）
路透北京4月7日 - 中国外交部亚洲司司长肖千周四表示，中国和斯里兰卡双方愿推进科伦坡港口城项目。此前中国国务院总理李克强同来华访问的斯里兰卡总理维克勒马辛哈举行了会谈。
斯里兰卡当局去年叫停该项目，要求进行评估，指因前政府将该项目授予中国交建(601800.SS)的合同中存在违规情况。
斯里兰卡当局上月批准科伦坡港口城项目复工。
但是，根据斯里兰卡政府，中国交建已经提出1.25亿美元的停工索赔。斯里兰卡当局曾表示无法支付赔偿，希望进行协商。
肖千称，中斯双方同意进一步加快科隆坡港口城项目的全面复工速度。斯方已经宣布该项目复工，双方将商讨进一步的技术细节。
肖千还称，中斯双方都有进一步加强和推进该项目的强烈意愿，中方希望该项目尽早复工。
肖千没有提及赔偿问题，仅称斯方表示将依法保障中方企业的合法权益，为中方企业去斯里兰卡投资创造良好的环境。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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