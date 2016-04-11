斯里兰卡寻求将欠中国部分债务转为基建项目股权

三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
路透北京4月9日（记者 Ben Blanchard） - 斯里兰卡官员周六称，该国已请求中国将斯里兰卡欠中国约80亿美元债务中的一部分转化成基础设施项目股权，提出愿将该国企业部分股权售予中资。
斯里兰卡总理维克勒马辛哈在北京对记者称，斯里兰卡因全球经济不确定性而受冲击。
维克勒马辛哈说:“我们在与一些企业及中国政府磋商，探讨将部分基础设施项目转成公私合营模式的可能性，而基于这种模式，部分债务将转化成由中资企业持有的股权。”
斯里兰卡国际贸易部长萨马拉维克拉马（Malik Samarawickrama）称，斯里兰卡还希望从中国方面获得更多资金，但未提出具体金额。
“我们希望邀请中资企业和中国投资者考虑一些斯里兰卡企业、国有企业，持有至少部分股权，旨在削减我方的近期债务。”
“那样我们就能削减近期债务，并且可能有机会从中国的银行获得更多资金。”
斯里兰卡当局去年叫停中资企业投资开发的科伦坡港口城项目，理由是前任政府将该项目授予中国交建(601800.SS)过程中存在违规情况。
斯里兰卡当局上月已批准该项目复工。
据斯里兰卡方面称，中国交建提出了1.25亿美元的停工索赔。斯里兰卡表示无法赔偿，希望进行协商。
维克勒马辛哈说：“该公司（中国交建）称项目拖延，并因此要求额外赔偿。但我认为，我们可以协商解决。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
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