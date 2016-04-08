中国官员称中斯双方愿推进科伦坡港口城项目

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月7日 - 中国外交部亚洲司司长肖千周四表示，中国和斯里兰卡双方愿推进科伦坡港口城项目。此前中国国务院总理李克强同来华访问的斯里兰卡总理维克勒马辛哈举行了会谈。
斯里兰卡当局去年叫停该项目，要求进行评估，指因前政府将该项目授予中国交建 的合同中存在违规情况。
斯里兰卡当局上月批准科伦坡港口城项目复工。
但是，根据斯里兰卡政府，中国交建已经提出1.25亿美元的停工索赔。斯里兰卡当局曾表示无法支付赔偿，希望进行协商。
肖千称，中斯双方同意进一步加快科隆坡港口城项目的全面复工速度。斯方已经宣布该项目复工，双方将商讨进一步的技术细节。
肖千还称，中斯双方都有进一步加强和推进该项目的强烈意愿，中方希望该项目尽早复工。
肖千没有提及赔偿问题，仅称斯方表示将依法保障中方企业的合法权益，为中方企业去斯里兰卡投资创造良好的环境。（完）
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)