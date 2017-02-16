独家：中国推迟斯里兰卡新“丝绸之路”项目 等待清除法律障碍

路透科伦坡2月16日 - 消息人士称，中国将推迟对斯里兰卡一港口11亿美元投资计划，直到斯里兰卡政府清除相关项目的法律和政治阻碍，藉此进一步给该国施压。该港口位于现代“丝绸之路”上。

消息人士称，债务深重的斯里兰卡需要这笔资金，但中国支付收购汉班托特(Hambantota)港口权益的款项可能延迟几周或几个月。

此前外界预期，招商局港口(0144.HK)去年12月签订协议后，会在最初目标日期1月7日之前购买该港口80%的股权。

中国与斯里兰卡还达成另外一项共识，在同一区域开发15,000英亩的工业园区。斯里兰卡希望这项共识能够随后定案。

但科伦坡方面出售该港口股权以及买地建工业园区的计划在国内遭遇很大阻力，反对者包括工会和前斯里兰卡总统拉贾帕克萨(Mahinda Rajapaksa)。

接近拉贾帕克萨的一名议员也在法院对政府的计划提出质疑。

谈判双方官员表示，现在中国政府已将这一港口股权出售协议的签署与开发工业园区的共识相挂钩，称在斯里兰卡政府解决国内问题之前，中方将暂且搁置这两个事项。

熟悉中方想法的消息人士称，可能要等到5月份，即斯里兰卡总理拉尼尔·维克拉马辛哈(Ranil Wickremesinghe)访问北京时再签署这两项协议。

中国外交部没有回复置评请求。(完)