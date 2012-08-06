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时事要闻 | 2012年 8月 6日 星期一 18:38 BJT

中国要求斯里兰卡释放37名中国渔民

路透北京8月6日电---新华社周一报导，中国要求斯里兰卡释放该国海军逮捕的37名中国渔民。该事件可能考验两国日益紧密的关系。

报导称，斯里兰卡海军周日夜间在东部拜蒂克洛附近海域拦截到两艘渔船，逮捕了船上共计37名中国渔民。

斯里兰卡海军以这些渔民在该国海域捕鱼为由将他们逮捕，这些渔民将被移交警方作进一步调查。

新华社称，中国驻斯里兰卡大使馆已经要求斯方依法办事，查清事情真相，尽早释放中国渔民。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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