斯里兰卡否认已释放37名中国渔民

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透北京/科伦坡8月6日电---斯里兰卡海军周一称，仍扣押着37名中国渔民，并将在该国法庭指控他们在斯里兰卡海域非法捕鱼。而新华社此前报导称这些渔民已被释放。
新华报导称，斯里兰卡海军周日夜间在东部拜蒂克洛附近海域拦截到两艘渔船，逮捕了船上共计37名中国渔民。
“他们仍被我们拘押，还没有释放，”斯里兰卡海军发言人Kosala Warnakulasuriya对路透称。
“他们目前在亭可马里（Trincomalee），仍在船上，明日将会出庭，”他说道。亭可马里是位於斯里兰卡东部的港口城市。
新华稍早报导称，斯里兰卡已释放了所有被捕的37名渔民。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。