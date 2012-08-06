斯里兰卡否认已释放37名中国渔民

路透北京/科伦坡8月6日电---斯里兰卡海军周一称，仍扣押着37名中国渔民，并将在该国法庭指控他们在斯里兰卡海域非法捕鱼。而新华社此前报导称这些渔民已被释放。

新华报导称，斯里兰卡海军周日夜间在东部拜蒂克洛附近海域拦截到两艘渔船，逮捕了船上共计37名中国渔民。

“他们仍被我们拘押，还没有释放，”斯里兰卡海军发言人Kosala Warnakulasuriya对路透称。

“他们目前在亭可马里（Trincomalee），仍在船上，明日将会出庭，”他说道。亭可马里是位於斯里兰卡东部的港口城市。

新华稍早报导称，斯里兰卡已释放了所有被捕的37名渔民。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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